В России может появиться педагогическая тайна

Рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России выступила с предложением ввести понятие педагогической тайны. По аналогии с врачебной она запретит учителям распространяться о состоянии здоровья ребенка и особенностях его развития без согласия родителей, сообщает телеканал "360".

Главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Татьяна Батышева отметила, что идея еще не переросла в предложения по поправкам в законодательство. Вопрос о размере и форме наказания за разглашение тайны остается нерешенным, сообщают "Известия".



