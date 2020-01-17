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Общество

В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

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Сотрудники Гидрометцентра объявили желтый уровень погодной опасности в Москве. Предупреждение будет действовать 18 января с 3:00 до 21:00 мск.

В ведомстве уточнили, что местами в столице ожидается туман. "Погода потенциально опасна", – говорится в официальном сообщении.

Автор: 17 января 2020, 19:34

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