В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

Сотрудники Гидрометцентра объявили желтый уровень погодной опасности в Москве. Предупреждение будет действовать 18 января с 3:00 до 21:00 мск.
В ведомстве уточнили, что местами в столице ожидается туман. "Погода потенциально опасна", – говорится в официальном сообщении.
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