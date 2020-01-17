В Москве задержали семерых членов секты "бога Кузи"

Правоохранители задержали в Москве семерых членов незарегистрированной секты "бога Кузи". Их подозревают в хищении 15 миллионов рублей, сообщает RT.
Представители МВД России напомнили, что в 2017 году было завершено уголовное расследование деятельности секты, члены которой посягали на личность, права и здоровье граждан, передает ТАСС. Лидер псевдорелигиозной группы – Андрей Попов – летом 2018 года был приговорен к пяти годам лишения свободы. Его подопечные выманивали у людей деньги под предлогом проведения обрядов и сбора средств на строительство храмов.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Обратно в Союз!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Слава великому Владимиру Путину!