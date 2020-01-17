В Подмосковье сотрудники ФСБ изъяли у дилеров 66 килограммов наркотиков

В Серпухове сотрудники ФСБ изъяли у наркоторговцев около 66 килограммов мефедрона. Запрещенное вещество планировали продавать через скрытый сегмент интернета, сообщает РИА ФАН.
Представители службы уточнили, что с поличным были задержаны три россиянина и два украинца. Помимо мефедрона у них было изъято более 600 литров жидкости с синтетическими наркотиками, а также лабораторное оборудование и химические вещества. Деятельность преступной группировки контролировалась через интернет.
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