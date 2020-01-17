В США снова стреляют: ранены трое детей

Двое неизвестных устроили стрельбу в парикмахерской в городе Чикаго, штат Иллинойс. Пострадали пять человек, в том числе трое детей, передает телеканал "360".
СМИ сообщают, что 11-летний ребенок получил ранение в спину, 12-летний – в колено, еще одна пуля попала в бедро 16-летнему юноше. Все они госпитализированы и находятся в стабильном состоянии. Правоохранители не исключают, что заведение было атаковано из расистских побуждений: салон пользовался популярностью у афроамериканцев.
В последнее время в США участились случаи стрельбы по мирным гражданам в общественных местах. Нередко это происходит в барах и на вечеринках.
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