В США снова стреляют: ранены трое детей

Двое неизвестных устроили стрельбу в парикмахерской в городе Чикаго, штат Иллинойс. Пострадали пять человек, в том числе трое детей, передает телеканал "360".

СМИ сообщают, что 11-летний ребенок получил ранение в спину, 12-летний – в колено, еще одна пуля попала в бедро 16-летнему юноше. Все они госпитализированы и находятся в стабильном состоянии. Правоохранители не исключают, что заведение было атаковано из расистских побуждений: салон пользовался популярностью у афроамериканцев.

В последнее время в США участились случаи стрельбы по мирным гражданам в общественных местах. Нередко это происходит в барах и на вечеринках.