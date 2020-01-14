Москвич продает свой детский рисунок за 140 миллионов

Житель Москвы решил продать свой детский рисунок за 140 миллионов рублей. Мужчина обнаружил художественную работу в загородном доме.
"Стоимость действительно удивительная. Она предельно низкая для такой картины. Просто сейчас деньги нужны. Эта картина вызвала ажиотаж у всех: либо смех, либо умиление, либо задумчивость. Это хорошо – искусство должно вызывать эмоции. Я оценил эту эмоциональную палитру в 140 миллионов рублей", – пояснил автор. Москвич сообщил, что пока покупателей не нашлось, зато с самого утра его телефон обрывали журналисты, передает телеграм-канал "Подъем".
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Обратно в Союз!
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Третья мировая война будет или нет?
Рак-божье наказание?
Почему нас боятся Иране