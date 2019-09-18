Почему число малолетних невест в России сократилось в 15 раз

В России число малолетних невест сократилось в 15 раз. Такие изменения произошли за последние 30 лет.
По данным телеканала "360", на данное явление повлияли экономические факторы и перестройка сознания молодежи. Кроме того, тенденция связана со страхом мужчин попасть под уголовное преследование за секс с несовершеннолетними.
Количество браков среди тинейджеров зависит и от ситуации с жильем для молодых семей. На квартиру или дом надо еще заработать, а родители не всегда могут с этим помочь. Важно отметить, что брачный возраст в России по закону устанавливается в 18 лет, при этом возраст сексуального согласия составляет 16 лет.
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