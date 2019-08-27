Последние узники "китовой тюрьмы" отпущены на свободу

Последнюю группу косаток, остававшихся в "китовой тюрьме", отпустили на свободу. Об этом сообщает 360 со ссылкой на пресс-секретаря Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.
По его словам, в загоне оставались две косатки и девять белух, которые после проведения необходимых процедур по реадаптации, взятию анализов и установке спутниковых меток были выпущены в естественные условия обитания, пишет "Москва 24".
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