В Минтруде предложили повысить минимальную зарплату

Министерство труда предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Изменения вступят в силу с 1 января следующего года. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на документ, обнародованный на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
С 2020 года минимальный размер зарплаты повысится до 12 130 рублей в месяц. Сейчас он составляет 11 280 рублей, передает "Российская газета".
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