Национальное бедствие: на Украине свирепствует смертельная эпидемия

С тех пор, как на Украине произошел государственный переворот, который ее население именует "революцией достоинства", страна страдает от болезней, казалось бы, успешно побежденных еще в советские времена. Среди них оказалась корь.
Только за первую неделю августа в Незалежной заразились порядка 300 человек, большинство из них – дети, передает Пятый канал. Эпидемия начинает приобретать масштабы национального бедствия. Традиционно спокойная министр здравоохранения страны Ульяна Супрун призвала обсудить ситуацию на заседании Совета национальной безопасности и обороны.
Общее число инфицированных превысило 50 тысяч. Согласно статистике, хуже всего дела обстоят в Киеве. Очевидно, что профилактические меры в должном объеме приняты не были, а экстренные попытки побороть болезнь безрезультатны.
Роль стороны, отказывающейся признавать эпидемию, взяла на себя Администрация президента Украины. Там заметили, что власти закупили три миллиона доз вакцины, но лекарство пока не поступило во все поликлиники. Как это количество препарата рассчитать на 65-миллионное население страны, в администрации не уточнили.
Напомним, что корь является острым инфекционным вирусным заболеванием. Его опасность заключается в крайне высоком уровне заразности. Наибольшую угрозу несет для младшей возрастной категории больных: свыше 83% погибших от кори – дети до пяти лет. Широкое распространение болезни характерно для развивающихся стран.
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