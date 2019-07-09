Москвичей предупредили о сильном ливне и грозе

Во вторник вечером в столицу придут дожди и грозы. Ветер будет дуть со скоростью 15 метров в секунду. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Водителям рекомендуют снизить скорость на дороге и соблюдать дистанцию. Пешеходам следует обходить деревья, рекламные щиты и слабо укрепленные конструкции. Кроме того, МЧС напоминает, что в непогоду нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.
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