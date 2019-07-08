Обругавшего Путина журналиста отстранили от работы

Грузинского журналиста Георгия Габунию, оскорбившего президента России в эфире, отстранили от работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт канала "Рустави 2".
Орган самоуправления телекомпании принял такое решение после того, как внимательно изучил текст ведущего, произнесенный во время программы. Георгий Габуния не сможет готовить и вести передачи в течение двух месяцев.
Напомним, журналист начал передачу с матерных оскорблений в адрес Владимира Путина. Власти Грузии и многие общественные деятели осудили поступок телеведущего, в том числе президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает телеканал "360".
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