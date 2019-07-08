"Женщины слабее умом": в РПЦ заявили о превосходстве мужчин

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов считает, что мужчины умнее женщин. Громкое заявление прозвучало в эфире радиостанции "Радонеж".
По мнению протоиерея, умные женщины – большая редкость. "Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость", – передает слова священнослужителя "Говорит Москва". В то же время он считает, что женщины более терпеливы и заботливы.
Слова главы Патриаршей комиссии прокомментировали в РПЦ. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал высказывание Дмитрия Смирнова частным мнением. По его словам, церковь не стремится сравнивать умственные способности мужчин и женщин, передает РИА Новости.
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