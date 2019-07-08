Синоптики рассказали о возвращении лета

Затяжной циклон пока не собирается покидать центральные регионы России, поэтому новая неделя будет прохладной. Об этом "Российской газете" рассказали в Гидрометцентре, отметив, что лето все-таки вернется, но не так скоро, как хотелось бы.
Пока же, в понедельник-вторник в Москве ожидается 22-23 градуса тепла. К середине недели температура опустится до плюс 18. В выходные – будет колебаться в районе 15-20 градусов. Всю неделю будут идти краткосрочные дожди. Долгожданное потепление может наступить не раньше середины июля, отмечают синоптики.
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