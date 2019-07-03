Стала известна главная причина смерти россиянок

Министерство здравоохранения назвало самые частые причины смерти россиянок трудоспособного возраста. Данные были опубликованы в "Российской газете".
Наиболее распространенной причиной смерти женщин являются новообразования. От раковой опухоли умирает каждая четвертая россиянка (23,8%). За ними следуют болезни системы кровообращения, в том числе инфаркты и инсульты (22,9%). Тройку замыкают внешние причины (19,2%), передает FlashNord.
Уровень смертности трудоспособных женщин является наиболее высоким в Тыве, на Чукотке и в Кемеровской области. Меньше всего россиянок умирает в Ингушетии, Дагестане и Чечне, сообщает телеканал "360".
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