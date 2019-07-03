Столичные аэропорты задержали и отменили десятки рейсов

Утром 3 июля в московских аэропортах были задержаны или отменены 25 рейсов. Такие данные предоставил сервис "Яндекс.Расписание".
В Шереметьево перенесли один рейс, во Внуково задержали пять. В Домодедово отменили 12 рейсов и перенесли семь, сообщает "Вечерняя Москва".
Звезда удивила провокационным фото
Шоумен советует певице извлечь пользу из скандала
Отдыхать с Примадонной певица не пожелала
Артистка посвятила певцу трогательные строки
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Барановская
Где в России не хотят работать?????
Маленький член
Замуж не хочу!
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Не хочу ходить за больным мужем.
Переспать за машину?
Скандал со свекровью
Надоело быть любовницей
Как попросить справку перед сексом?
Кончает за 4 минуты
Соврала про возраст
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
В следующий раз платишь ты
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
Сказал, что отвратительно готовлю
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Не связывайтесь с водолеями
Серябкина спит с Фадеевым
Щель между зубов
Кого выбрать?
Можно ли загорать беременной?
Друг думает о смене пола
Сидел в тюрьме
Темникова спала с Серябкиной
Самолёт не доверяю,только поезд.