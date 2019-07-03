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Столичные аэропорты задержали и отменили десятки рейсов

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Утром 3 июля в московских аэропортах были задержаны или отменены 25 рейсов. Такие данные предоставил сервис "Яндекс.Расписание".

В Шереметьево перенесли один рейс, во Внуково задержали пять. В Домодедово отменили 12 рейсов и перенесли семь, сообщает "Вечерняя Москва".

Автор: Полина Крылова3 июля 2019, 11:15

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