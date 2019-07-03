Создатель Ford Mustang скончался в возрасте 94 лет

Бывший руководитель корпорации Chrysler Ли Якокка скончался в возрасте 94 лет в Калифорнии, сообщает RT со ссылкой на зарубежный портал TMZ. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона.
Ли Якокка работал в Ford Motor Company в 1946-1978 годах. Под его руководством был создан автомобиль Ford Mustang. Через некоторое время предприниматель возглавил корпорацию Chrysler, передает телеканал "360".
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