Москвичей предупредили о наступлении аномального холода

После непродолжительного потепления на российскую столицу обрушатся рекордные холода. Столбики термометров покажут аномальные для конца июля низкие температуры.
В эти дни температура воздуха в Москве опустится до 11-16 градусов по Цельсию. "Обычно эти дни июля в Москве по климатическим меркам самые теплые дни лета. Но в этом году наоборот – ночные температуры – 5-10 градусов, а днем всего лишь 11-16, что на 9 градусов ниже климатической нормы", – цитирует представителя Росгидрометцентра Александра Голубева агентство ТАСС.
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