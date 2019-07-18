Хуже 2010-го: россиян предупредили об убийственной жаре

Аномальная жара установилась этим летом в Европе, где температура поднималась до +44. А вот в России, напротив, лето выдалось прохладным.
"Это все один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой – заток холода", – цитирует климатолога Александра Чернокульского "Царьград".
По словам старшего научного сотрудника Института физики атмосферы РАН, есть все предпосылки для повторения аномально жаркого лета 2010 года. При этом эксперт убежден: ситуация не приведет к глобальной катастрофе, и ледникового периода не будет, пишет URA.ru.
Ранее синоптики предупредили, что на европейской части России установится более комфортная погода. Однако говорить о жаре не приходится – необычайно дождливо и прохладно сейчас даже в южных регионах.
А вот в Якутии и Сибири, как и в Европе, термометры раскалены. В ближайшие пять лет ситуация не изменится, но от аномальной жары уже будет страдать вся российская территория, передает телеканал "360".
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