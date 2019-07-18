Россиянам показали образец электронного паспорта

Заместитель председателя правительства Максим Акимов показал электронный паспорт гражданина России. Новый документ начнут выдавать с 2020 года. Первыми его получат жители Москвы, передает телеканал "360".
Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку со встроенным чипом. В нем отразится вся информация о человеке – фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, СНИЛС, ИНН и номер водительского удостоверения. Срок действия документа составит десять лет, сообщает "Царьград".
По словам Акимова, электронный паспорт надежнее бумажного. Подделать его весьма сложно и затратно.
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