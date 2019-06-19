Rambler назначил экс-главу СМИ2 директором по цифровой стратегии и коммуникациям

Бывший генеральный директор СМИ2 Анна Иванова заняла должность директора по цифровой стратегии и коммуникациям департамента интернет-маркетинга медиахолдинга Rambler&Co. Об этом говорится в релизе компании.
Предполагается, что Иванова разработает новые направления для маркетинговых коммуникаций, чтобы укрепить позиции медиаплощадок и сервисов холдинга и увеличить аудиторные показатели. Новый медиаменеджер будет находится в матричном подчинении у управляющего директора Rambler&Co Максима Тадевосяна и директора по маркетингу Rambler Group Яны Бардинцевой.
"Надеюсь, что многолетний опыт на стыке контента и технологий в сегменте, где успех бизнеса особенно зависит от быстроты и взвешенности принятых решений, будет полезен", – высказалась о своем назначении Анна Иванова, добавив, что ее опыт может стать основой для эффективной работы, своевременных экспериментов и правильных стратегических решений.
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