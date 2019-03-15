Обвинение запросило пять лет для отца полковника-миллиардера Захарченко

Отец бывшего борца с коррупцией полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко Виктор может отправиться в колонию на пять лет. Такой срок запросило для Захарченко-старшего гособвинение, сообщает НСН.
По версии следствия, отец находящегося под следствием полковника причастен к растрате более 4,5 млн рублей банка "Московское ипотеченое агентство" (МИА). Кроме лишения свободы прокурор потребовал для Виктора Захарченко штраф в 500 тысяч рублей. Ранее в польщу государства было конфисковано 380 млн рублей беглого полковника ФСБ Дмитрия Сенина, которого следствие считает сообщником Захарченко, напоминает телеканал "360".
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