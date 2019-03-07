Дума приняла закон о борьбе с фейковыми новостями
Нормативно-правовой акт дает определение понятию
"фейковая новость" – это информация, распространяемая под видом
достоверных сведений. Обязательный признак – создание угрозы для безопасности
граждан и объектов инфраструктуры, включая транспортную и социальную.
В случае обнаружения фейковой новости генеральный прокурор обращается в Роскомнадзор. Ведомство, в свою очередь, направляет уведомление средству массовой информации о необходимости удаления недостоверных сведений. В случае неисполнения страница с сомнительным контентом будет блокироваться.
Штраф за распространение такой информации составит для граждан от 30 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – до 200 тысяч. А организациям грозит штраф до 300 тысяч рублей. Денежные санкции за повторное нарушение - в несколько раз выше.
Если недостоверная информация привела к смерти человека, нарушению общественного порядка и прекращению функционирования объектов инфраструктуры, то штраф для организации может составить до 1,5 миллиона рублей. Для физических и должностных лиц – до 400 и 900 тысяч соответственно.
Кроме того, законодатели окончательно одобрили законопроект о борьбе с оскорблением государственных символов. Если действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то за публикацию таких материалов грозит штраф до 100 тысяч рублей.
При повторном нарушении санкция увеличивается до 200 тысяч рублей, также может применяться административный арест до 15 суток. Максимальный штраф может составить до 300 тысяч рублей.
Ранее первый зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что недостоверная информация вводит в заблуждение и пугает людей. Подобные сообщения не имеют никакого отношения к реальному положению вещей, подчеркнул законодатель.
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