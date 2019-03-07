Дума приняла закон о борьбе с фейковыми новостями

0
"Евровидение-2019" Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Четверг 7 марта
Лента новостей
15:33
Найден способ сохранить здоровье сердца
15:25
53-летняя Зудина презентовала эротический проект
15:04
Смелая Барановская выставила напоказ большие губы
14:55
Доигрался: Порошенко отправляет Зеленского в тюрьму
14:55
Запад в шоке от "лимузина Путина"
14:29
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 марта 2019 года
14:26
Сын Плющенко вышел из-под контроля
14:25
В Башкирии обрушилась кровля школы
14:23
Как женщины изменили искусство, но остались в тени мужчин
14:19
Молодая жена Эрнста затмила утянувшую живот Рудковскую
14:17
Знаменитого артиста засняли с полуголым сексуальным красавцем
14:15
Уголовница Тимошенко пугает тюрьмой граждан Крыма и Донбасса
14:13
Жена-старушка Солнцева потеряла память после вечеринки в стриптиз-клубе
14:11
Рецепт блинов с кремом из маскарпоне и свежей клубникой
13:38
В Петербурге у пенсионерки украли таксу с помощью гипноза
13:28
С Бузовой во время полета случилось ужасное
13:23
На планету Нибиру объявили охоту
13:13
Есть жертвы: в Алтайском крае произошел взрыв газа
13:12
Кирилл Белоруков и Полина Телешова: "Очень хочется снова окунуться в кремлевскую атмосферу"
13:04
Конкурс красоты прошел в тюрьме в Приморье
12:50
Шокирующие подробности измен в семье Лорак
12:41
Cовращенных известным певцом мальчиков купили для ночных утех
12:36
"Не наш": Апина сделала скандальное заявление о Крыме
12:36
Дерзкий Порошенко озвучил угрозы в адрес Путина
12:32
"Я девочка": Пелагея попросила не снимать ее снизу
11:57
Звезда российских сериалов лишилась жилья из-за долгов
11:43
"Я тоже не железная": что с собой сделала Вера Брежнева
11:39
Пугачева высмеяла выступление украинской певицы Елки
11:21
Раскрыт смертельный вред газировки
11:13
Жуткая авария под Москвой унесла человеческую жизнь
11:12
"Читай учебники": Медведев послал в школу американского дипломата
10:50
Порошина расцвела после рождения сына
10:32
Зеленскому заткнули рот после слов о мире с Россией
10:30
Циник Шнуров плюнул в готовящихся к 8 Марта мужчин
09:39
Собчак встретилась с бывшей женой Богомолова
09:35
В знаменитом университете обнаружили бомбу
09:08
Народ вцепился в грудь оголившейся Ксении Собчак
09:01
Три способа помочь сотрудникам при закрытии фирмы
08:42
"Мой животик вылезает": Подольская откровенно о второй беременности
08:18
Дети Галкина сбросили килограммы на жесткой тренировке
08:13
"Сначала петь научись": россияне отказались видеть Бузову в своих городах
07:15
Колю в президенты: раскрыт коварный замысел Лукашенко против России
06:02
Апиной досталось после эротических грез о Путине
03:50
"Похоже на падение бомбы": принц Гарри сорвался из-за семьи Маркл
01:37
Пышка из "Дома-2" устроила разборки любовнику (видео)
23:20
Лолита назвала главные причины ухода Леонтьева со сцены
22:03
Муж Ксении Алферовой исчез с чужими деньгами
21:51
"Хватит издевательств": популярные ток-шоу отправили куда подальше
21:35
Народ плюется из-за кадров с обнаженной Ивлеевой
21:24
85-летний Жванецкий заговорил о смерти
20:55
Прилучный показал жену после долгого перерыва
20:51
Под Петербургом автобус попал в смертельную аварию
20:25
Умер первый бас-гитарист группы Queen
20:05
Избиение родственников Юрия Дудя попало на видео
20:03
Умерла известный критик и сценарист
19:32
"40 лет вместе": секрет Кобзона раскрыли после его смерти
19:14
На дороге в Удмуртии столкнулись два грузовика
19:12
Огромный бюст лишил Надежду Грановскую желаемого
18:49
Известного блогера задержали за испражнение на пожилого мужчину
18:49
При пожаре в центре Казани пострадал бездомный
18:34
На Урале в ДТП с фурой погибли муж и жена
18:31
Глюк'Ozа в прозрачном платье показала пышную грудь
18:20
В Тюмени глыба льда обрушилась на лавочку возле подъезда
18:17
Организаторов шоу "Дом-2" приравняли к сутенерам
17:56
В Омской области недовольный пассажир обстрелял машину такси
17:28
В котельной под Нижним Новгородом нашли мертвого работника
17:23
"Кончится моя холостая жизнь": Анфиса Чехова объявила о свадьбе
17:20
Под Ростовом угонщик на чужой машине врезался в дерево
17:03
Садальский взбесился после обнародования "дневника" тяжелобольной Тереховой
16:51
Апина рассказала об эротических фантазиях с Путиным
16:45
После появления дырки в "Союзе" МКС увешают камерами
16:30
Как продукты вызывают депрессию
16:17
Борисов высказался о свадьбе с дочерью Серова
16:01
Беременную дочь ведущей Максимовской поймали с героином
15:59
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
15:49
Хирурги показали гнойный живот госпитализированной Яковлевой
15:47
У Соловьева разнесли нытика и русофоба Гордона
15:44
В Башкирии грабители пытали жертву раскаленным утюгом
15:44
Госдума вводит ответственность за фейковые новости
15:09
Травматолог рассказал, как правильно падать на льду
15:07
Расспросы Канделаки о секс-игрушках в эфире вызвали оторопь
15:05
Земля будет гореть: на Украине готовятся к войне с Россией
14:45
Любовник Сотниковой раскрыл подноготную их романа
14:44
Конспирация провалилась: Лазарев впервые о тайной связи с Лорак
14:31
Звезда "Дома-2" легла в постель с первым встречным
14:27
Собчак с Богомоловым сняли за границей
14:16
В Испании скончалась самая грустная в мире слониха
14:04
Юлия Барановская разрыдалась в эфире Первого канала
14:01
Вышедшего к народу Порошенко прилюдно унизили
13:58
Водонаева разболтала о финансовом рабстве Крида у Тимати
13:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 марта 2019 года
13:49
Беременную Подольскую предупредили об угрозе выкидыша
13:47
Известный российский лыжник погиб в ДТП в Литве
13:44
В "ЕР" осудили владимирскую чиновницу за слова о школьном питании
13:29
Жена доводила Башарова своей ревностью
13:24
Страшное ДТП произошло на Ставрополье (видео)
13:20
Собчак сорвалась на мат после жесткого избиения
13:20
Беглеца Януковича передумали сажать в тюрьму
13:16
Не готов: Госдума перенесла выступление министра Орешкина
13:10
Известная актриса подарила всем свою любовь
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Храм Христа Спасителя потребовали заново освятить после "шабаша" Цымбалюк-Романовской
Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
Ушлая сиделка тайно сделала фото неизлечимо больной Маргариты Тереховой
Скабееву распекли за безвкусицу и дорогую обувь
"Хотели? Получайте!": Кравец поразила снимком без парика
"Сначала петь научись": россияне отказались видеть Бузову в своих городах
Общество

Дума приняла закон о борьбе с фейковыми новостями

Фото: pixabay.com
Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении поправки в законодательство о противодействии недостоверным новостям и штрафах за оскорбление государственных символов. Санкции за нарушения составят до 1,5 миллиона рублей штрафа. 
прочитано 386 раз

Нормативно-правовой акт дает определение понятию "фейковая новость" – это информация, распространяемая под видом достоверных сведений. Обязательный признак – создание угрозы для безопасности граждан и объектов инфраструктуры, включая транспортную и социальную.

ПО ТЕМЕ

Госдума вводит ответственность за фейковые новости

В Госдуме призвали ужесточить наказание за фейковые новости

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

В случае обнаружения фейковой новости генеральный прокурор обращается в Роскомнадзор. Ведомство, в свою очередь, направляет уведомление средству массовой информации о необходимости удаления недостоверных сведений. В случае неисполнения страница с сомнительным контентом будет блокироваться.

Штраф за распространение такой информации составит для граждан от 30 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – до 200 тысяч. А организациям грозит штраф до 300 тысяч рублей. Денежные санкции за повторное нарушение - в несколько раз выше.

Если недостоверная информация привела к смерти человека, нарушению общественного порядка и прекращению функционирования объектов инфраструктуры, то штраф для организации может составить до 1,5 миллиона рублей. Для физических и должностных лиц – до 400 и 900 тысяч соответственно.

Фото: www.globallookpress.com

Кроме того, законодатели окончательно одобрили законопроект о борьбе с оскорблением государственных символов. Если действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то за публикацию таких материалов грозит штраф до 100 тысяч рублей.

При повторном нарушении санкция увеличивается до 200 тысяч рублей, также может применяться административный арест до 15 суток. Максимальный штраф может составить до 300 тысяч рублей.

Ранее первый зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что недостоверная информация вводит в заблуждение и пугает людей. Подобные сообщения не имеют никакого отношения к реальному положению вещей, подчеркнул законодатель.

Автор: Иван Поляков7 марта 2019, 15:15

комментарии

Политика

Доигрался: Порошенко отправляет Зеленского в тюрьму
Уголовница Тимошенко пугает тюрьмой граждан Крыма и Донбасса
Беглеца Януковича передумали сажать в тюрьму
Раскрыта страшная тайна рвущегося к власти Зеленского

Шоу-бизнес

"У кого больше, у кого толще": Пореченков рассказал о беседе с Хабенским
"Как девочка": 50-летняя певица Валерия привела в восторг новым образом
Ожидавший смерти Малахов молился в больничной палате
Смелая Барановская выставила напоказ большие губы

Проишествия

Известного блогера задержали за испражнение на пожилого мужчину
Разрушительный смерч унес жизни 22 человек (видео)
Жуткие подробности кровавой резни в Москве
Топ-менеджера крупного банка и шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза (видео)

Lifestyle

Как женщины изменили искусство, но остались в тени мужчин
Роскошная Нетребко произвела фурор на Венском балу
Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
Умер знаменитый композитор
Шоу-бизнес

"Сначала петь научись": россияне отказались видеть Бузову в своих городах

Артистка вызвала народный гнев
Шоу-бизнес

Народ вцепился в грудь оголившейся Ксении Собчак

Телеведущую жестко раскритиковали
Шоу-бизнес

Дети Галкина сбросили килограммы на жесткой тренировке

В соревнованиях побеждает Лиза
Шоу-бизнес

Апиной досталось после эротических грез о Путине

Интервью знаменитости "порвали" на цитаты

Гороскоп

Новую любовь вдовы Децла ожидает скорый конец
Самбурская готовится к рождению ребенка
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

53-летняя Зудина презентовала эротический проект
Конкурс красоты прошел в тюрьме в Приморье
Не плачь: Татьяне Булановой – 50
Болен?: исхудавший Бондарчук напугал своим видом

Спорт

Туктамышеву ошарашили неожиданным подарком
Известный футболист прочеканил блин на Масленицу (видео)
"Это был удар": тренер о состоянии сдавшего Плющенко
Жена известного боксера поразила откровенным видео в бикини

Регионы

"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
Сделано откровенное заявление об опасности Крымского моста
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru