Потерявшего семью в "Зимней вишне" Вострикова затравили за отдых в США

Водный скутер, серфинг и другие развлечения на океанском побережье Америки – так проводит время Игорь Востриков. Потерявший семью в страшном пожаре "Зимней вишни" кемеровчанин утверждает, что только путешествия не дают ему сойти с ума.

Игорь Востриков ведет два аккаунта в Инстаграме. В одном он размышляет о политике, а второй посвящен путешествиям "одинокого странника". По словам кемеровчанина, поездки нужны ему, чтобы пережить боль утраты после пожара в "Зимней вишне".

"В моем случае это то, что помогло не сойти с ума. Я когда через месяц после трагедии съездил в Москву, а потом в Питер, понял: то, что мне надо – смена картинок и не сидеть на месте, тем более дома. Вот теперь я и двигаюсь по миру", – сказал как-то Востриков.

Сейчас в аккаунте путешественника – фото из США. Востриков катается на водном скутере, пробует себя в серфинге и делится своими впечатлениями об Америке. А в конце прошлого года Игорь побывал в Таиланде, и тогда публиковал снимки пляжей и морепродуктов.

"Жить здесь и сейчас! Мир людей суров и беспощаден. Кто-то живет в прошлом, кто-то грезит будущим, кто-то искажает эту фразу "жить одним днем", – подписал Востриков одну из американских фотографий (орфография и пунктуация оригинала).

Пользователи отреагировали на посты кемеровчанина возмущенно. "Я бы если б семья умерла, год пил, а он путешествует!", "Да как не стыдно радоваться жизни!", – критикуют Игоря комментаторы. Некоторые пользователи обвинили вдовца в растрате компенсаций, которые выплачивали за погибших в "Зимней вишне", другие решили, что он навсегда покинул Россию. Однако Востриков опубликовал фотографию обратного билета.

Семья Игоря Вострикова трагически погибла во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Предприниматель тяжело переживал смерть супруги, троих детей и сестры. Он стал членом инициативной группы, которая помогала остальным найти близких, организовал в городе стихийный митинг, чтобы узнать точное количество жертв. После трагедии в "Зимней вишне" Востриков баллотировался в Совет народных депутатов Кемеровской области, однако выборы проиграл, напоминает StarHit.