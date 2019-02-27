В омской школе детям продавали бесплатную воду

В городе Калачинск Омской области разгорелся скандал вокруг одной из местных школ. Как рассказывают родители, ученикам отказывались наливать питьевую воду бесплатно, пишет портал gorod55.ru.
Первоклассникам приходилось платить по 2 рубля за стакан воды из кулеры, несмотря на то, что покупку бутылей оплачивали из средств, собранных родителями. Позже в учебном заведении информацию о торговле водой опровергли.
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