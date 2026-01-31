Эксперт развеял популярный миф о пользе меда для здоровья

Мед – это продукт, который веками использовался в кулинарии и народной медицине.

Однако, как выяснил старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин, вокруг меда существует множество мифов, которые стоит развеять.

В частности, эксперт убежден, что мед не обладает особыми целебными свойствами и может стать вредным при неправильном использовании. По словам эксперта, самым распространенным заблуждением является мнение о том, что мед может вылечить различные заболевания.

На самом деле мед представляет собой источник быстрых углеводов и содержит витамины и минералы, однако его лечебные свойства сильно преувеличены. Кондрахин подчеркнул, что мед не является заменой медицинским препаратам и не может служить основным средством для лечения болезней.

Одной из ключевых проблем, связанных с использованием меда, является его нагревание. При добавлении меда в горячий чай или другой горячий напиток происходит распад полезных веществ, что делает мед неполезным. При высоких температурах мед теряет свои витамины, а его компоненты могут распадаться на вещества, способные вызывать канцерогенные эффекты.

Кондрахин также акцентировал внимание на том, что людям с сахарным диабетом следует быть особенно осторожными с потреблением меда. Хотя этот продукт может быть частью рациона, важно учитывать общее количество сахара в пище.

В разумных пределах углеводы необходимы организму, особенно во время физических нагрузок, когда они служат источником энергии для мышц. Однако чрезмерное употребление меда может привести к нежелательным последствиям для здоровья.