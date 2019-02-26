По Москве проехали ракеты (видео)
Механизированная колонна покинула пункт постоянного базирования в Ивановской области и отправилась на полигон в Алабино. Ракетная установка "Ярс" проехала около 400 километров по федеральной трассе М7 и по МКАД.
В подмосковном Алабино скоро начнется подготовка к торжественному параду, посвященному победе в Великой Отечественной войне. Личный состав и техника Тейковского ракетного комплекса принимают участие в мероприятии на Красной площади с 2008 года, передает "ТВ Центр".
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