Метель и гололед: в Москве объявили желтый уровень опасности

4 и 5 декабря в Москве ожидается резкое ухудшение погоды. В городе объявлен желтый уровень опасности, сообщает "Интерфакс".
По данным Гидрометцентра России, в среду и четверг в столицу придет метель, местами ожидается гололедица. Порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду, передает "Вечерняя Москва".
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