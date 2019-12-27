Москвичей предупредили об аномальной погоде в новогоднюю ночь

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал о прогнозе на новогодние праздники. По словам синоптика, 31 декабря и в первые дни января 2020 года в Москве ожидаются резкие перепады давления.
Скачки атмосферного давления будут сопровождаться изменением температуры. В субботу столбики термометров опустятся до -2, в воскресенье – до -5. 30 и 31 декабря в городе потеплеет до положительных значений, сообщает РИА Новости.
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