Финансист рассказала о способах сэкономить на новогодних праздниках

Специалист по банковским программам лояльности Ирина Шаповалова назвала несколько простых правил, придерживаясь которых можно легко сэкономить на подготовке к новогодним праздникам. Эксперт отметила, что многие магазины часто повышают цены на востребованные товары в преддверии Нового года, сообщает URA.ru.
Шаповалова посоветовала россиянам планировать расходы и не срываться на спонтанные покупки. Ряд товаров можно более выгодно приобрести в интернет-магазинах, где часто бывают акции. А оплачивать приобретения следует банковскими картами с опцией кешбэк, когда часть потраченных денег возвращается на счет.
Популярные темы форума
Мама одевается как подросток
Работающая женщина или содержанка?
Почему Дибров женится на юных девушках.
Кто слушал речь Владимира Путина?
Кто есть кто.
не делает куни
Впервые, а как было у Вас?
Что для вас главное в отношениях?
У ВАС СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОЧЕРИ???????
Плешивый