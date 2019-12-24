Синоптик пообещал москвичам подарок от погоды на Новый год

Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев уверен, что в Новый год в столичном регионе выпадет снег. Однако специалист отметил, что точно предсказать метеоусловия можно лишь на пять дней вперед, сообщает телеканал "360" со ссылкой на РЕН ТВ.
Киктев добавил, что уже в конце текущей недели осадки перейдут из жидкого состояния в твердое. Как передает "Царьград", похолодание будет нарастать с каждым днем. К ближайшим выходным столбики термометров опустятся до отрицательных значений.
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