Известный певец перекрыл Новый Арбат ради клипа

Нередко затеи знаменитостей выходят боком простым гражданам. Вот и рэпер Ziroy (Гриша Зироян) заблокировал движение по Новому Арбату в час пик ради съемок клипа.



Молодого человека знают как любителя нарушать правила ПДД. В этот раз рэпер прошелся по дорожному полотну в окружении дорогих автомобилей. Позади вышагивали барабанщицы в форме.

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Как сообщает телеграмм-канал Mash, в правоохранительных органах к этому отнеслись неодобрительно. В ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.