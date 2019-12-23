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Общество

Известный певец перекрыл Новый Арбат ради клипа

Фото: www.globallookpress.com
Нередко затеи знаменитостей выходят боком простым гражданам. Вот и рэпер Ziroy (Гриша Зироян) заблокировал движение по Новому Арбату в час пик ради съемок клипа.
прочитано 455 раз

Молодого человека знают как любителя нарушать правила ПДД. В этот раз рэпер прошелся по дорожному полотну в окружении дорогих автомобилей. Позади вышагивали барабанщицы в форме.

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Как сообщает телеграмм-канал Mash, в правоохранительных органах к этому отнеслись неодобрительно. В ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.

Автор: 23 декабря 2019, 11:55

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