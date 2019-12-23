Известный певец перекрыл Новый Арбат ради клипа

Молодого человека знают как любителя нарушать правила ПДД. В этот раз рэпер прошелся по дорожному полотну в окружении дорогих автомобилей. Позади вышагивали барабанщицы в форме.
Как сообщает телеграмм-канал Mash, в правоохранительных органах к этому отнеслись неодобрительно. В ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.
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