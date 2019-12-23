Желтый уровень опасности: москвичам сообщили о резком ухудшении погоды

Специалисты Гидрометцентра объявили желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье из-за тумана. Предупреждение действует до вечера понедельника.
По данным телеканала "360", в столичном регионе видимость на дорогах составит более одного километра. Местами пройдут дожди. Днем 23 декабря воздух прогреется до +7.
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