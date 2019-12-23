Болгарская студентка превратила себя в пухлогубую Барби

Болгарская студентка перенесла множество пластических операций, чтобы походить на Барби. Результат весьма сомнительный.

Андреа Иванова уже около года занимается трансформацией губ. Она увеличила их в четыре раза и останавливаться на этом не намерена.

Девушку называют болгарской Барби. По словам Андреа, она с детства мечтала стать похожей на популярную куклу.

Иванова 17 раз вводила в губы гиалуроновую кислоту, чтобы увеличить их объем. Сколько она потратила на процедуры, девушка не знает, так как не вела счет деньгам.

До конца года студентка планирует провести еще одну процедуру. Андреа утверждает, что чувствует себя счастливее. Ее цель – стать обладательницей самых больших в мире губ.

Поклонники эту инициативу не поддерживают: в адрес болгарской Барби регулярно слышится критика. Однако девушка совершенно не переживает по этому поводу.

Ей регулярно советуют обратиться к психологу. Пользователи подозревают, что желание подражать игрушке связано с проблемами восприятия личности в обществе. Андреа предпочитает игнорировать и эти комментарии, отмечает газета "Комсомольская правда".