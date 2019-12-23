Стало известно о страшной находке на дне Финского залива перед визитом Путина

Минное поле времен Великой Отечественной войны нашли в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина. Подробности произошедшего раскрыл командующий Балтийским флотом Александр Носатов в интервью газете "Красная звезда".
Адмирал уточнил, что боеприпасы были вскоре обезврежены. "На острове Гогланд саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен ВОВ, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин, которые были уничтожены на месте", – цитирует Александра Носатова РИА ФАН.
Напомним, Владимир Путин посетил остров Гогланд в июле этого года. В ходе визита президент погрузился в батискафе на дно Балтийского моря, чтобы осмотрел субмарину Щ-308 "Семга". Корабль затонул в годы Великой Отечественной войны в Финском заливе, сообщает телеканал "360".
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