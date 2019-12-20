Ждал хозяина годами: российский "Хатико" обрел новые дом и семью

Согласно городскому слуху Ялты, пес по кличке Мухтар долгие годы разгуливал по набережной курортного города в ожидании своего хозяина-моряка. В этом году он обрел новую семью, сообщает телеканал "Царьград".
Животное приютил местный житель, музыкант Виктор Малиновский. Он забрал собаку из приюта, где она оказалась после того, как укусила одну из жительниц. Зверь не только принял Виктора как хозяина, но и подпевал ему во время игры. В социальных сетях местные жители выразили свой восторг и предложили собрать деньги на покупку еды для городского любимца.
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