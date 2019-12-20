Гуцериева сняли на видео возле здания полиции

Миллиардера Михаила Гуцериева заметили возле здания полиции. Он попал в объективы камер журналистов во время выхода из УТ МВД России по ЦФО на улице Расплетина. На видео бизнесмен садится в автомобиль, прикрывая лицо воротником пальто.
По последним данным, Гуцериев проходит свидетелем в уголовном деле о контрабанде нефтепродуктов. Предприниматель отрицает причастность к преступлению, передает телеграм-канал Mash.
Популярные темы форума
Переспала с сыном подруги.
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Алина Загитова уходит из фигурного катания.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Мама одевается как подросток
Первый раз в Москве на НГ
Тётке шо не стесняеца быть проституткой.
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Я не стесняюсь своей работы.
Сейчас сказка "Морозка ,типаж Настеньки не модно"не модно