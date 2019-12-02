В российской муке нашли золу

Специалисты отметили, что исследовали продукцию марок "Аладушкин", Мелькомбинат №3, Makfa, "С. Пудовъ", Billa. Мука рассматривалась по более чем 70 параметрам.
По результатам исследования в образцах "Аладушкин", "С. Пудовъ", Billa нашли слишком большой процент золы, сообщает RT. Мука брендов "С. Пудовъ" и Billa оказалась недостаточно белой для высшего сорта. В свою очередь Makfa "завалилась" на недостаточной свежести.
Все данные образцы были занесены в список товаров с замечаниями. Только одна марка пшеничной муки прошла проверку на "отлично". Так, никаких претензий не возникло только к муке Мелькомбината №3 – она рекомендована к покупке.
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