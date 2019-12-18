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Общество

В подмосковном воздухе зафиксирована нехватка кислорода

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Метеорологи сообщили о приходе в столичный регион России погоды гипоксического типа: в воздухе не хватает кислорода. Это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых граждан, сообщает "Подмосковье сегодня",

Синоптики пояснили: всему виной активный циклон. Из-за него в зоне риска окажутся люди, страдающие от хронической кислородной недостаточности, а также от заболеваний легких. Кроме того, на здоровье россиян скажутся отсутствие солнечного света и колебания температуры. 

18 декабря 2019, 14:52

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