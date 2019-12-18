Назван самый опасный день в году

Доктор медицинских наук и руководитель отдела Московского НИИ психиатрии имени Сербского Александр Немцов заявил, что самым "криминальным" днем года считается 1 января. Специалист уточнил, что, если в обычный будний день в России совершают около 67 убийств, то в эту дату жизни лишаются свыше 150 человек, сообщает "Москва 24".
Кроме того, первые две недели нового года отмечены наибольшим количеством алкогольных психозов. Число убийств возрастает и в другие праздники – 23 Февраля, 8 Марта, 1 и 9 Мая. Однако даже в сумме они уступают первому дню года по показателям смертельных преступлений.
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