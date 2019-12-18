Российский блогер умер от туберкулеза после 27 лет за решеткой

Сергей Новик, известный в интернет-среде под прозвищем Мопс Дядя Пес, скончался в возрасте 46 лет. Из них 27 он провел в местах лишения свободы, сообщает Life.
Новик получил популярность на видеохостинге "Ютуб". В 2013 году он появился в ролике в полуголом виде и разговаривал на тюремном жаргоне. Видео быстро стало вирусным. О смерти пользователя Сети сообщили администраторы сервиса во время трансляции на его канале.
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