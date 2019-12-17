В Москве откроют 9 новых станций метро

Глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в течение 2020 года в столичной подземке появятся станции "Юго-Восточная", "Нижегородская", "Стахановская" и "Окская". Они будут расположены в Юго-Восточном административном округе города, сообщает телеканал "360".
Также планируется построить еще два участка Большой кольцевой линии. В западном направлении для пассажиров будут доступны станции "Карамышевская" и "Улица Народного ополчения", а на юго-востоке откроются "Лефортово", "Электрозаводская" и "Авиамоторная".
Популярные темы форума
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Замуж за мусульманина
Ненависть к родителям.
Переспала с сыном подруги.
Зачем бедные плодятся?
Романы кого вам нравятся больше - толстого или достоевского?
Нужен совет.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Мой первый мужчина