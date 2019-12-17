Соседка рассказала о зверствах многодетного насильника из Ленобласти

Жительница деревни Химози вспомнила, как глава семейства выгонял одного из детей на балкон в мороз на целую ночь. Женщина отметила, что других отпрысков он тоже воспитывал сурово.

По словам соседки, подозреваемый в насилии над своей 13-летней дочерью Андрей Бовт создавал впечатление бывшего или действующего военнослужащего. На своем участке он установил высокий крест, на котором регулярно вывешивал Андреевский флаг, передают "Невские новости".

Мужчина был набожным и очень замкнутым. Во время поста он покупал в магазине лишь черный хлеб. Женщина добавила, что в большом семействе есть и приемные дети. По предварительным данным, старший ребенок Бовта достиг совершеннолетия.

Ранее СМИ сообщили о том, что силовики обнаружили в доме Бовта целый склад с оружием и боеприпасами. В нем были винтовки, ружья, патроны и бронежилеты с надписью "ФСБ". Правоохранители предполагают, что мужчина подвергал насилию дочь с 2012 по 2019 год.