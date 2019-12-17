Засада на складе: фармацевты надеются на московский арбитраж в споре с PNK

Право ограниченного пользования чужим земельным участком – сервитут – закреплено в Гражданском кодексе России. Между тем нередки случаи, когда разногласия по этому вопросу между физическими или юридическими лицами приходится разрешать в судебном порядке. Одно из таких дел будет в ближайшее время рассматривать столичный арбитраж. Связанное с фармацевтическим холдингом "Аквион" ООО "Внуково-9" подало иск против ООО "Проект-Девелопмент" об установлении частного земельного сервитута.



Эта история началась в 2013 году, когда "Аквион" решил расширить свою складскую базу. Компания приобрела здание площадью 25 тысяч квадратных метров с участком в четыре гектара недалеко от деревни Шарапово на юго-западе Москвы.



Как пишет "Московский комсомолец", указанный участок "Аквион" приобрел у ООО "Индустриальный парк Внуково-3", входивший в состав PNK Group. Это один из крупнейших российских девелоперов индустриальной, коммерческой и складской недвижимости. Компания с вполне респектабельным имиджем: среди ее клиентов на официальном сайте PNK в рубрике "Выбрали наши здания" числятся около сорока весьма известных и уважаемых брендов. Но фармхолдинг "Аквион" среди клиентов PNK не указан.

Журналисты отмечают, что изначально "Аквион" думал отказаться от сделки, поскольку считал установленную продавцом цену завышенной. "Но тут им напомнили про возврат НДС со стоимости купленного имущества! Это решило исход дела. Ударили по рукам – и только после этого фармацевты поняли, что просчитались. Вместо 182 миллионов рублей, на которые рассчитывали, "Аквиону" удалось добиться выплаты лишь 92 миллиона рублей", – пишет "МК".

Оказалось, что для строительства склада продавец привлекал застройщика, применяющего упрощенную систему налогообложения (УСН). В итоге в решении Арбитражного суда Москвы прямо указано, что "в бюджете не сформирован источник для возмещения суммы НДС, заявленной к возмещению".

Тем временем "Аквион" уже развернул деятельность на приобретенной земле. В логистический комплекс завезли промышленные холодильники и прочее складское оборудование. На первых порах с соседями-продавцами все было более-менее мирно.

"Несколько лет они обеспечивали нам необходимую электрическую мощность в размере 630 кВт. Проблемы начались, как только им напомнили про ту старую историю, из-за которой мы недополучили НДС, надо вернуть", – передает портал "Инфокс" слова представителя "Аквиона".

Из-за этого фармацевтам пришлось отключить холодильное оборудование, сообщают СМИ. По данным журналистов, компания пыталась протянуть к своим владениям воздушную линию электропередачи. "Мы установили опору ЛЭП и проложили воздушный кабель. Но вскоре туда приехала неизвестная бригада с экскаватором и "болгарками": буквально за час они просто спилили опору!" - сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на представителя фармацевтического холдинга.

Случай с "Аквионом" не единичный. Так, компания "Глобус-Инвест" судится с "Проект-Девелопмент" с июня 2019-го. Истцу принадлежат складские помещения в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Но проезд на склады с дороги общего пользования возможен только через участок, арендуемый структурами PNK у администрации Наро-Фоминска. Чтобы обеспечить въезд-выезд арендаторам своих складов, "Глобус-Инвест" еще в 2016-м заключил соглашение о содержании и эксплуатационном обслуживании. Из судебного решения следует, что "в соответствии с пунктом 1.2. Соглашения ООО "Проект-Девелопмент" на возмездной основе предоставляет ООО "Глобус-Инвест" право прохода и проезда через земельный участок". То есть попросту платить за доступ на свою территорию через соседей.

В "Аквионе" не теряют надежду найти выход из положения. Теперь компания рассчитывает на право земельного частного сервитута. Это право ограниченного пользования чужим земельным участком, предусмотренное как раз для таких спорных случаев.

Как гласит статья 274 Гражданского кодекса России, сервитут устанавливается "для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных объектов, не препятствующих использованию земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута". В той же статье указано, что он может быть установлен как по согласию сторон, так и "судом по иску лица, требующего установления сервитута".

Договориться у сторон пока не получается. Дело будет рассматриваться Московским арбитражным судом 19 декабря.