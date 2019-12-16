Стал известен самый загруженный день в московских аэропортах

Представители сервиса OneTwoTrip выяснили, какой день перед новогодними каникулами будет самым загруженным для Москвы и Санкт-Петербурга. Прогноз сделан на основе информации о продажах железнодорожных и авиабилетов за предыдущие годы, а также данных об оформленных заказах в 2019 году, передает RT.
По словам экспертов, 30 декабря станет самым загруженным предпраздничным днем. В этот день из Москвы улетят на 63% больше человек, чем в любой другой день. При этом в столицу прибудут на 30% пассажиров больше, чем обычно. Санкт-Петербург покинут на 83% больше человек, чем в другие дни, а приток пассажиров вырастет на 45%, уточняет телеканал "360".
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