Пляж в Калифорнии покрылся ожившими пенисами

Жутковатые существа, которых выбросило на берег в Дрейкс-Бич, оказались морскими червями. Большую часть времени они проводят под толстым слоем песка и являются одними из древнейших жителей Земли – они живут на планете около 300 миллионов лет.
Пребывавшие в недоумении очевидцы быстро окрестили их "рыбами-пенисами" из-за необычной внешности, которая действительно напоминает ожившие мужские гениталии или вареные сосиски. Зеваки сразу принялись фотографировать происходящее под ногами и публиковать снимки в социальных сетях.
Биологи отмечают, что именно такая форма является идеальной для выживания в подземных условиях. Примечательно, что эти существа обладают огромной для червей продолжительностью жизни – 25 лет.
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Изменила мужу.
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Замуж за мусульманина
О жертвах
Ненависть к родителям.
Мой первый мужчина
Нужен совет.
Моя подруга лесбиянка