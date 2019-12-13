Владимир Каримов оценил сюжет фильма "Ржев" с исторической точки зрения

С 5 декабря в городах России на больших экранах идет военная драма о сражениях под деревней Овсянниково. Заведующий отделом истории народного ополчения Государственного музея обороны Москвы Владимир Каримов рассказал о жизни Красной Армии в период Ржевской битвы.



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