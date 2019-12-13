Владимир Каримов оценил сюжет фильма "Ржев" с исторической точки зрения

Неделю назад прошла всероссийская премьера фильма Игоря
Копылова "Ржев". На примере одного дня из жизни красноармейцев режиссер хотел
показать события в районе Ржевско-Вяземского выступа. Ржевская битва
продолжалась 15 месяцев, в сражениях погибли не менее миллиона наших солдат, их
подвиг навеки останется в памяти потомков.
Фильм основан на повести Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью". Сюжет затрагивает испытания красноармейцев в ходе штурма деревни Овсянниково. Сражение с немцами оказалось не единственной бедой бойцов: противостояние случается и в самой роте. Конфликт обусловлен прибытием особиста, который настойчиво ищет предателей. Кроме того, по решению командования на помощь солдатам не отправили подкрепление.
С момента выхода фильм получил массовый отклик среди зрителей и военных специалистов. Многие после просмотра отметили динамичность сюжета и хорошо переданные образы красноармейцев. В то же время некоторые зрители усомнились в правдоподобности поведения особиста, который угрозами заставлял солдат показывать карманы в поиске немецких листовок. Сомнения вызвал и приказ командования не отправлять подкрепление роте, в которой осталась только треть бойцов.
Особист – один из главных героев фильма "Ржев". Его образ выполнен достаточно сурово. Так, в одной из сцен он ищет у красноармейцев немецкие листовки. Заведующий отделом истории народного ополчения Государственного музея обороны Москвы Владимир Каримов отметил, что особые отделы играли в годы войны исключительную роль.
"Да, немцы разбрасывали листовки над линией фронта. Неустойчивые элементы, конечно, перебегали, было и такое. Особисты сыграли большую роль, выявляя предателей. Армия Гитлеровской Германии была обучена, хорошо вооружена, модернизирована, имела опыт. Мы учились воевать уже на войне. Поэтому события на фронте могли быть любые", – рассказал он.
По его словам, подойти с точки зрения мирного человека к оценке тех событий нельзя. "Действия людей ограничивались условиями войны и теми законами, которые принимались", – отметил Владимир Иванович.
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