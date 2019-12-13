Удивительная Москва: хорошо ли вы знаете историю столичной экономики
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Москва впервые была упомянута в летописях в 1147 году. На протяжении многих веков город развивался и прошел путь от центра небольшого княжества до одного из крупнейших мегаполисов мира. Интернет-издание "Дни.ру" совместно с Департаментом экономической политики и развития Москвы подготовили для вас тест, из которого вы сможете узнать, как развивалась экономика российской столицы, и познакомиться с интересными фактами и событиями из истории экономики Москвы разных периодов.
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