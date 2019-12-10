"Нет претензий": Путин на весь мир заявил о решении России по Олимпиаде

Журналисты поинтересовались у главы государства, собирается ли наша страна оспаривать решение WADA. Напомним, что 9 декабря 2019 года Россия была отстранена от участия в Олимпиаде и других международных соревнованиях на четыре года.
Владимир Путин заметил, что это стоит как следует проанализировать. Глава государства уверен: наказание за провинности должно быть индивидуальным – глупо, когда при "разборе полетов" страдают невиновные.
"Нет претензий к Российскому олимпийскому комитету. А если нет претензий, то страна должна выступить под национальным флагом. То есть данное решение противоречит Олимпийской хартии. Мы имеем все основания подать в суд", – подчеркнул президент. Он предположил, что в основе решения исполнительного комитета WADA лежат соображения политического характера.
Напомним, что исполком вынес суровое решение в отношении России. Страна лишилась права принимать крупные международные соревнования, в том числе чемпионаты мира и Олимпиады, а также подавать заявки на их проведение. Российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом, а во время церемонии их награждения будет звучать гимн Игр.
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