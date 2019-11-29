На двух МЦД произошел сбой в движении поездов

В пятницу утром на двух Московских центральных диаметрах произошел сбой. Поезда в сторону столицы следовали с увеличенными интервалами.
В пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании сообщили, что причиной задержек стали подозрения на неисправность составов. "Мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок", – говорится в официальном сообщении.
Движение по двум маршрутам МЦД оперативно восстановили и ввели в график. Как уточняет "Москва 24", скопления пассажиров на станциях нет.
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